Israel dice haber encontrado túneles bajo el castillo de Beaufort en Líbano

El ejército israelí afirmó este domingo haber encontrado una red de túneles bajo el castillo de Beaufort, en el sur de Líbano, y aseguró que se ha construido para proporcionar al grupo proiraní Hezbolá un centro de ataque a solo unos kilómetros de Israel.

Los militares israelíes tomaron recientemente este castillo de la época de las Cruzadas, una posición estratégica que ya había ocupado durante casi dos décadas.

"La red de túneles fue construida dentro de una zona civil" a solo seis kilómetros de la ciudad israelí de Metula y "servía como un centro principal de la organización terrorista Hezbolá en la zona", sostiene el ejército, que acusa a Irán de haberlo financiado y diseñado.

"En un túnel, de aproximadamente un kilómetro de largo, las tropas localizaron seis pozos subterráneos, una sala de almacenamiento utilizada para armas, un lanzador de misiles antitanque, misiles antitanque, granadas, munición, equipo de combate, equipo médico avanzado y varias áreas habitables, incluidas instalaciones de ducha, baños, un quirófano y cocinas", especifica el ejército.

En imágenes difundidas por el ejército se ve un túnel estrecho, similar a los encontrados bajo Gaza, equipado con baños, baúles llenos de ropa, camas, una silla de ruedas plegada y otros artículos domésticos.

La posición elevada del castillo de Beaufort y su ubicación cerca de la frontera con Israel lo han convertido una vez más en una posición estratégica durante la invasión terrestre israelí en Líbano.

Israel tomó la fortaleza cuando invadió Líbano en 1982, tras una batalla con los combatientes palestinos ocultos en el laberinto de túneles subterráneos del castillo.

Lo utilizó como uno de sus principales puestos de observación hasta que sus tropas se retiraron en 2000.