Israel anuncia la reapertura del paso con Jordania para llevar ayuda a Gaza

Israel anunció el martes que reabrirá por primera vez desde septiembre el paso fronterizo que controla entre Jordania y Cisjordania ocupada para permitir el paso de camiones de ayuda humanitaria a Gaza, informó un funcionario israelí.

"A partir de mañana [miércoles] se autorizará el traslado de mercancías y ayuda desde Jordania hacia la zona de Judea y Samaria y la Franja de Gaza a través del paso de Allenby", afirmó el funcionario en un comunicado, utilizando el término bíblico que emplea Israel para referirse a Cisjordania.

Las autoridades israelíes cerraron el paso de Allenby entre Cisjordania y Jordania a los camiones de ayuda humanitaria a finales de septiembre, tras un atentado perpetrado por un conductor de camión de ayuda jordano que mató a dos soldados israelíes del puesto fronterizo.

Se trata de la principal vía de transporte de la ayuda internacional procedente de Jordania con destino a la Franja de Gaza, devastada por la guerra.

"En las últimas semanas, se completaron los ajustes de seguridad necesarios en el paso fronterizo de Allenby, tanto en el lado israelí como en el jordano", indicó el responsable israelí.

"Todos los camiones de ayuda destinados a la Franja de Gaza circularán bajo escolta y protección, tras una exhaustiva inspección de seguridad", añadió.

El anuncio se produce sobre un fondo de negociaciones diplomáticas con vistas a pasar a la segunda fase del frágil alto el fuego vigente en Gaza desde el 10 de octubre entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás.

Esta segunda fase "no puede empezar" mientras Israel "continúe con sus violaciones del acuerdo e incumpla sus compromisos", dijo a AFP Hosam Badran, miembro del comité político de Hamás, quien acusó a las autoridades israelíes de no dejar pasar tanta ayuda como la prevista en el texto.