Irán suspenderá cooperación con organismo nuclear de la ONU si se restablecen sanciones

Irán suspenderá la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) si se restablecen efectivamente las sanciones de la ONU, advirtió este sábado la máxima autoridad en seguridad nacional, después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas diera luz verde a esta medida.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el viernes el restablecimiento de las sanciones internacionales a Irán por su programa nuclear el 28 de septiembre, a petición de Francia, Reino Unido y Alemania.

"Pese a la cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores con la Agencia (de la ONU, el OIEA) y la presentación de propuestas para resolver la cuestión, las acciones de los países europeos suspenderán de facto la vía de cooperación", afirmó el Consejo Superior de Seguridad Nacional en una declaración televisada.

Este organismo, que tiene la última palabra en Irán en materia de seguridad, está dirigido por el presidente Masud Pezeshkian.

En virtud de una ley aprobada por el Parlamento en julio, Irán suspendió su cooperación con el OIEA, tras la guerra de 12 días desencadenada el 13 de junio por un ataque de Israel en territorio iraní.

Irán reprochó a la agencia de la ONU no haber condenado los ataques israelíes y, posteriormente, estadounidenses, que tuvieron como objetivo sus instalaciones nucleares.

Sin embargo, a principios de septiembre, la República Islámica aceptó reanudar su cooperación con el OIEA, tras acordar un nuevo marco.

La luz verde dada el viernes por el Consejo de Seguridad de la ONU al restablecimiento de las sanciones, que se habían levantado en 2015 tras la firma de un acuerdo nuclear entre Irán y varias potencias, es una decisión que aún puede revertirse antes del plazo del 28 de septiembre.