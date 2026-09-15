Irán rechaza negociar con EEUU mientras no se cumplan sus condiciones

El jefe de la máxima instancia de seguridad de Irán rechazó este martes cualquier diálogo con Estados Unidos para poner fin a la guerra hasta que no se cumplan sus condiciones, después de que Donald Trump se mostrara "abierto" a negociar.

"No se dejen distraer por las señales contradictorias del presidente estadounidense, que alterna entre 'no hay negociaciones' y 'estamos dispuestos a dialogar' con Irán", escribió en la red social X el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei.

"No habrá ninguna negociación mientras no se cumplan las condiciones de Irán. ¡Punto final!", añadió Rezaei en un mensaje en inglés que parece una respuesta directa a las declaraciones del presidente de Trump el lunes.

El presidente estadounidense había afirmado de nuevo que estaba "abierto" a dialogar con Teherán.

Teherán exige a Washington que ponga fin definitivo a la guerra y a cualquier agresión contra Irán y sus aliados en la región, incluyendo al grupo Hezbolá en Líbano.

El régimen iraní reclama además el levantamiento del bloqueo impuesto a sus puertos, una indemnización íntegra por los daños causados por la guerra, el levantamiento de las sanciones que afectan a su economía y el desbloqueo sin condiciones de sus activos congelados en el extranjero.