Irán llega a EEUU: la tensión geopolítica se invita al Mundial

La selección iraní de fútbol es esperada este domingo en Los Ángeles, en la víspera de su debut contra Nueva Zelanda en el Mundial 2026, un partido marcado inevitablemente por el contexto geopolítico y la guerra en Oriente Medio.

Desde que el 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron sus ataques contra Irán y empezó el conflicto bélico, la duda se instaló sobre si la selección del país persa haría el viaje al territorio de su enemigo.

Estados Unidos rechazó conceder visados a una quincena de integrantes de la delegación, directivos y otros responsables, e Irán decidió cambiar su campamento base durante el torneo, optando por Tijuana (México) en vez de por su primera opción, Tucson (Arizona, Estados Unidos).

Pero para el primer partido, la entrada de los iraníes en Estados Unidos es inevitable y este domingo se espera su aterrizaje, antes de una conferencia de prensa a las 15h45 locales (22h45 GMT) en el SoFi stadium, situado cerca del aeropuerto internacional al que el Team Melli llegará procedente de Tijuana, después de un vuelo muy corto, de apenas una veintena de minutos.

Empezar en esta Copa del Mundo en "Tehrangeles" -uno de los sobrenombres de Los Ángeles por la importancia de la comunidad iraní- podría parecer una ventaja, pero una parte de la diáspora considera a esta selección un instrumento de propaganda de la República Islámica.

La megalópolis californiana fue escenario de importantes manifestaciones a principios de este año para denunciar la represión contra un movimiento popular en Irán que provocó miles de muertos.

- ¿Se detendrá el partido? -

Hay nuevos llamados a manifestarse el lunes en Inglewood, alrededor del estadio ultramoderno para 70.000 espectadores, agitando allí la bandera de Irán previa a la Revolución Islámica, la enseña verde, blanca y roja que cuenta además con un león y un sol.

Las protestas de la diáspora podrían incluso llevar al interior del recinto en forma de abucheos al himno, como ocurrió en Catar 2022, lo que hace planear interrogantes sobre el partido.

El ministro iraní de Deportes, Ahmad Donyamali, avisó ya que Irán vigilará especialmente "banderas y cánticos", amenazando con parar el partido en caso de detectar símbolos hostiles a la República Islámica.

El sábado, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, recordó que la FIFA debe asegurar que solo la bandera iraní en su versión actual de la República Islámica sea visible en los estadios del Mundial.

El reglamento de la FIFA prohíbe todo accesorio de "naturaleza política" en los estadios. Pero su aplicación ha estado sometida a una geometría variable en anteriores ediciones y nadie sabe cómo opositores con entrada para el partido pueden ser tratados en esta ocasión.

Todo ello rodea de una gran tensión este partido en Los Ángeles, uno de los más esperados de la primera fase del torneo.

Irán debe jugar sus tres partidos del grupo G en suelo estadounidense: el segundo será también en Los Ángeles, el 21 de junio contra Bélgica, y el tercero será en Seattle, frente a Egipto.

- "Mensaje de paz" -

¿Podrá centrarse el Team Melli exclusivamente en el fútbol en estas condiciones? Sobre el papel, tendría opciones de superar una fase de grupos mundialista por primera vez en su historia, después de haber quedado encuadrado en un grupo en principio asequible y en un torneo ampliado a 48 equipos, donde hasta los ocho mejores terceros accederán a los dieciseisavos de final.

Irán es vigésimo en el ranking FIFA y es favorito en el debut ante Nueva Zelanda, un país que es solo 85º en esa clasificación y que no ganó nunca ningún partido mundialista.

Otro motivo para el optimismo iraní es la presencia en su plantel atacante Mehdi Taremi, que ya marcó dos tantos en la anterior cita de Catar 2022.

"Es mi tercer Mundial. Siempre he dicho que cuando se pone un pie en el país anfitrión tienes que sentir una atmósfera cálida y acogedora. Puede que solo sea una impresión, pero no lo siento ahora. Evidentemente, hay una tensión importante, pero me gustaría que deporte y política estuvieran separados", explicó el delantero de 33 años del Olympiakos griego, que confía en dar "un mensaje de paz" sobre el césped.