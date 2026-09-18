Irán afirma haber atacado un petrolero en el estrecho de Ormuz

Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron este viernes que atacaron un petrolero de bandera togolesa en el estrecho de Ormuz, según un comunicado difundido por la agencia estatal IRNA.

"El petrolero 'Trend', que navega bajo bandera togolesa, fue blanco de un ataque e interceptado después de que se declarara un incendio a bordo", precisó en el texto el ejército ideológico iraní.

Esa fuerza de élite mencionó un intento de "paso ilegal" por esta ruta vital para el tránsito mundial de hidrocarburos que tiene bloqueada desde el inicio de la guerra con Estados Unidos, en febrero pasado.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO reportó que un petrolero había sido alcanzado el viernes por un proyectil desconocido en el estrecho de Ormuz.

El responsable de seguridad de un buque "señaló que un petrolero fue alcanzado por un proyectil no identificado, lo que provocó un incendio a bordo que después fue apagado", señaló.

La agencia no dio más detalles de la embarcación en cuestión, con lo que se desconoce si es la misma mencionada por los Guardianes de la Revolución.

El jueves por la noche, UKMTO había reportado también un "incidente de seguridad en el estrecho de Ormuz, a 16 millas náuticas (29,5 km) al noreste de Jasab, Omán".