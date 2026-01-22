Irak iniciará procedimientos judiciales contra detenidos del EI transferidos desde Siria

Irak anunció el jueves que iniciará procedimientos judiciales contra prisioneros del grupo yihadista Estado Islámico (EI) trasladados desde Siria, en el marco de una operación del ejército estadounidense.

Desde la derrota en 2019 de esta organización que llegó a controlar amplias partes de Siria e Irak, miles de sospechosos de integrar sus filas y sus familiares estaban retenidos en campos y centros sirios gestionados por fuerzas kurdas, respaldadas por Estados Unidos.

Sin embargo, el ejército estadounidense lanzó el miercoles una operación para trasladar a Irak a 7.000 prisioneros de estos campos después de que las fuerzas del gobierno sirio empezaran a tomar el control de algunas de estas instalaciones.

Las autoridades en Bagdad confirmaron haber recibido un primer grupo de 150 prisioneros, entre los que había "elementos terroristas iraquíes y extranjeros".

"La justicia iraquí iniciará los procedimientos judiciales apropiados contra los acusados que sean acogidos y colocados en las instituciones penitenciarias idóneas", indicó el Consejo Judicial Supremo en un comunicado.

La decisión de Washington responde a los temores de fallos en la seguridad de estos centros después de los recientes enfrentamientos entre el ejército de Damasco y las fuerzas kurdas, que dominan partes del norte y el este de Siria.

El martes, las Fuerzas Democráticas Sirias, dominadas por los kurdos, reconocieron que se vieron forzadas a retirarse de Al Hol, el mayor de estos centros de detención de presuntos yihadistas, para defender sus regiones en el noreste amenazadas por el ejército.

En el apogeo de su poder, el EI controlaba amplias zonas de Siria e Irak, sometiendo a la población a un régimen caracterizado por asesinatos masivos, esclavitud sexual de mujeres y niñas, y castigos por cualquier forma de disidencia.

Los tribunales iraquíes han dictado cientos de sentencias de muerte y cadena perpetua a personas condenadas por delitos de terrorismo, entre ellas cientos de combatientes extranjeros, algunos de los cuales fueron capturados en Siria y trasladados al otro lado de la frontera.

Organizaciones de defensa de derechos humanos han acusado a la justicia iraquí de llevar a cabo cientos de procesos de forma expeditiva, con confesiones obtenidas bajo tortura o sin una representación legal eficaz para los sospechosos.