Inicia la prohibición de tener drones en Pekín por motivos de seguridad

Desde el domingo inició la prohibición en Pekín de tener drones en todo su territorio administrativo, donde viven unos 22 millones de habitantes, por razones de seguridad.

Esta prohibición se extiende a los 16.410 kilómetros cuadrados de la ciudad, una superficie equivalente a más de la mitad de Bélgica, y abarca tanto su centro altamente urbanizado como sus extensas zonas rurales y montañosas.

En Pekín ya estaban prohibidos los vuelos y la venta de drones, pero a partir de este domingo está prohibida su posesión con el fin de "preservar la seguridad" de la capital china.

Los propietarios de estos aparatos se vieron obligados a deshacerse de ellos, ya fuera vendiéndolos en puntos de recompra autorizados o por internet, o transportándolos fuera de Pekín.

La capital alberga al gobierno, a los altos dirigentes y la sede del Partido Comunista Chino (PCCh) en el poder, y está sujeta a medidas de seguridad estrictas y constantes.

Los temores relacionados con la seguridad del espacio aéreo se reavivaron en junio, cuando un avión pequeño chocó contra un rascacielos, matando al piloto.

Pekín prohibió en mayo la venta de drones, aunque los propietarios debían registrar sus aparatos y podían mantenerlos. Quienes aún posean un dron en Pekín se exponen ahora a multas y a la confiscación de su equipo.

Se podrán otorgar excepciones para realizar vuelos con drones con fines específicos, como la lucha contra el terrorismo, el mantenimiento del orden público, los servicios de emergencia, la agricultura o la investigación científica.