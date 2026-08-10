Incendio sin tregua por octavo día en parque nacional de Indonesia

Los bomberos indonesios, respaldados por helicópteros y drones, combaten el lunes por octavo día consecutivo unas devastadoras llamas en un parque nacional de la isla de Java, donde se han perdido más de 500 hectáreas, informó un funcionario.

El incendio ha obligado a cerrar el Parque Nacional Bromo Tengger Semeru, un popular destino turístico, y ha arrasado una superficie equivalente a más de 700 campos de fútbol.

Este lunes el fuego se extendió "hacia zonas residenciales" en el área del valle Dingklik del parque, señaló Satriyo Nurseno, funcionario de la agencia de mitigación de desastres de Java Oriental.

Dos helicópteros equipados para lanzar agua, varios camiones de bomberos y drones con rociadores estaban apoyando a los guardabosques y soldados desplegados para combatir las llamas, añadió Satriyo.

El ministro de Silvicultura, Raja Juli Antoni, dijo el domingo que no sería posible realizar misiones de siembra de nubes para provocar lluvia sobre la zona de Bromo durante varios días, debido a la falta de nubosidad.

El proceso consiste en rociar partículas como yoduro de plata y sal en las nubes desde aeronaves para producir precipitaciones.

Las llamas devoraron más de 500 hectáreas de terreno en el monte Bromo en 2023, tras ser provocadas por una pareja que encendió una bengala durante una sesión de fotos previa a su boda.

Indonesia afronta un largo e intenso período seco este año, con un alto riesgo de sequías e incendios forestales, en parte debido al fenómeno meteorológico de El Niño, según ha señalado la agencia meteorológica BMKG.

El Niño es un fenómeno climático de origen natural que provoca cambios a escala mundial en los vientos, la presión atmosférica y los patrones de lluvia.

El último episodio de El Niño contribuyó a que 2023 y 2024 fueran los dos años más calurosos registrados a nivel global.

En la primera mitad de este año, se han quemado más de 107.000 hectáreas de terreno en todo el país, más del doble de la superficie destruida por incendios forestales en 2023.