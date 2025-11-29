Hong Kong inicia tres días de duelo tras incendio que dejó al menos 128 muertos

Multitudes de personas rindieron homenaje a las 128 víctimas del gigantesco incendio que arrasó un complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong, en el primero de los tres días de duelo por la tragedia.

Los alrededores de las torres carbonizadas, que acogían unas 2.000 viviendas, se llenaron de flores y notas manuscritas depositadas por cientos de personas, muchas de ellas conmocionadas.

"Te sientes tan pequeño. Y no hay mucho que puedas hacer", explicó Vinchi Chan, propietario de un restaurante, quien dijo no haber podido dormir desde la tragedia.

"Espero que el gobierno investigue profundamente, para que se rindan cuentas por las muertes", agregó este hombre de 39 años, acompañado por su hija de cinco.

El incendio en el complejo de Wang Fuk Court, en el distrito norteño de Tai Po, es el peor en décadas en esta densa ciudad. El balance puede empeorar porque hay decenas de desaparecidos.

A primera hora de la mañana, el jefe ejecutivo de esa ciudad semiautónoma china, John Lee, y altos funcionarios guardaron un momento de silencio frente a la sede del gobierno.

Por toda la ciudad, las banderas de China y Hong Kong ondeaban a media asta.

Raymond Tang, que hacía fila para firmar un libro de condolencias, dijo que su deseo era que los fallecidos pudieran "cruzar el mar del sufrimiento y partir hacia el otro lado".

- Búsqueda de familiares -

Para algunos, el luto todavía no ha empezado.

Con 44 cadáveres todavía sin identificar y unos 150 desaparecidos, muchas familias seguían este sábado recorriendo hospitales y centros de identificación de víctimas para encontrar a sus seres queridos.

En un hospital del barrio Sha Tin, una mujer de 38 años identificada como Wong buscaba desde el jueves a su cuñada y a la gemela de esta, sin suerte.

"Todavía no las encontramos. Así que vamos a diferentes hospitales para preguntar si tienen buenas noticias", contó entre lágrimas a la AFP.

El viernes, el organismo anticorrupción de la ciudad detuvo a ocho personas en relación con el incendio que se originó el miércoles por la tarde.

Las llamas se propagaron rápidamente por la urbanización y afectaron a siete de los ocho rascacielos del conjunto.

Las investigaciones preliminares sugieren que el fuego comenzó en los niveles inferiores, a través de las mallas plásticas protectoras que suelen cubrir los edificios en renovación en Hong Kong.

Los andamios de bambú y varios páneles de espuma "altamente inflamables" habrían contribuido a su propagación.

El jefe del departamento de bomberos, Andy Yeung, reveló además que los sistemas de alarma de los ocho bloques de apartamentos "funcionaban mal", y prometió que se tomarán medidas contra los contratistas.

La televisión estatal china CCTV anunció a su vez que en todo el país se había lanzado una campaña de "inspección y rectificación" contra los riesgos de incendio en los rascacielos.

- "Más restos" -

Residentes del complejo dijeron a la AFP que no oyeron ninguna sirena y que tuvieron que ir puerta por puerta para alertar a los vecinos del peligro.

Aunque la operación de rescate se dio por terminada, el jefe de seguridad de la ciudad, Chris Tang, no descartó la posibilidad "de que la policía encuentre más restos carbonizados al entrar" al complejo para recoger pruebas.

El organismo anticorrupción hongkonés dijo que entre las ocho personas detenidas se encontraban "consultores, subcontratistas de andamios y un intermediario del proyecto".

El jueves, otros tres hombres fueron arrestados por sospechas de haber dejado negligentemente embalajes de espuma en el lugar del incendio.

Más de 40 personas continuaban hospitalizadas el sábado, once de ellas en estado crítico y 21 en estado grave.

Este ha sido el incendio más mortífero de Hong Kong desde 1948, cuando una explosión seguida de una conflagración causó la muerte de al menos 135 personas.

Los fuegos mortales solían ser una lacra habitual en la densamente poblada Hong Kong, especialmente en los barrios más pobres, pero la mejora de las medidas de seguridad los hizo mucho menos frecuentes.

Unas 800 personas damnificadas recibieron alojamiento temporal, informó el gobierno, que ya había anunciado un fondo de 300 millones de dólares hongkoneses (38,5 millones USD) de ayudas.

Multitudes conmovidas por la tragedia se han movilizado en apoyo a los afectados.

Se instalaron puestos de suministro de ropa, alimentos y artículos para el hogar en una plaza cercana a las torres calcinadas, así como cabinas que proporcionan atención médica y psicológica.