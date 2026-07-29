Hallan otros 30 muertos tras un alud en el suroeste de China

Los equipos de rescate encontraron otros 30 cuerpos en un deslizamiento de tierra ocurrido hace dos semanas en el suroeste de China, lo que eleva a 41 el número de fallecidos, según autoridades.

El desprendimiento del terreno, registrado el 17 de julio en el condado de Pengshui, en la ciudad de Chongqing, arrasó varios edificios residenciales situados al pie de una montaña y a lo largo de la ribera de un río.

Imágenes de los medios estatales mostraron entonces una enorme pila de rocas y tierra sobre una calle residencial y comercial, con cientos de socorristas desplegados en el lugar.

Los rescatistas habían descartado la semana pasada "señales de vida" entre los escombros, donde buscaban a 50 desaparecidos, mientras las autoridades reportaron hasta ese momento 11 fallecidos.

"Tras las pruebas de ADN y la identificación de los cuerpos y restos hallados en el lugar, se confirmó un total adicional de 30 víctimas", aseguró el martes el gobierno del condado de Pengshui.

El desastre ocurrió menos de dos semanas después de que otro alud en el noroeste de la provincia de Gansu sepultara a 33 personas y dejara 21 muertos.