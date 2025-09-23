Hallan culpable a una madre en Nueva Zelanda por la muerte de sus hijos hallados en maletas

Una madre fue declarada culpable el martes en Nueva Zelanda de matar a sus dos hijos y esconder sus cuerpos en maletas, tras un juicio que atrajo la atención internacional.

Hakyung Lee, de 45 años, fue extraditada desde Corea del Sur en 2022 después de que se descubrieran los restos de los niños en varias valijas dejadas en un almacén en el sur de Auckland.

Las autoridades creen que llevaban fallecidos entre tres y cuatro años antes de que se encontraran sus cuerpos.

Los niños, Yuna Jo y Minu Jo, tenían ocho y seis años en el momento de su muerte.

Los abogados de Lee habían argumentado que no era culpable, alegando demencia, y que la muerte de su esposo en 2017 la había sumido en una espiral depresiva.

Sin embargo, la fiscalía expuso que fue consciente de sus actos.

El jurado del Tribunal Superior de Auckland la declaró culpable tras solo dos horas de deliberaciones.

Ahora se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua con un período sin libertad condicional de al menos una década, según la legislación neozelandesa.

Durante las tres semanas que duró el juicio, Lee se sentó entre un traductor y un guardia de seguridad con la cabeza gacha y el cabello ocultando su rostro.

Aunque técnicamente se representó a sí misma en el tribunal, nunca hizo ninguna pregunta ni habló durante todo el juicio.

Durante el proceso, los abogados de Lee afirmaron que ella había admitido haber dado a sus hijos el antidepresivo que les causó la muerte.

Lee pensó que lo mejor sería que toda la familia muriera y todos tomaron antidepresivos, afirmó la abogada defensora Lorraine Smith.

Pero calculó mal la dosis y, cuando despertó, los niños estaban muertos.