Grecia expresa su ira tres años después de un choque ferroviario

Más de 65.000 personas se congregaron este sábado en toda Grecia para conmemorar el sangriento choque ferroviario del 28 de febrero de 2023 y reclamar justicia ante las fallas de la investigación.

En Atenas, la manifestación frente al Parlamento, donde hubo quien gritó la palabra "asesinos", reunió a más de 40.000 personas, según la policía.

Se registraron choques entre manifestantes que lanzaron cócteles molotov y policías que usaron gas lacrimógeno y granadas aturdidoras, constató la AFP.

"¡Justicia para los muertos!", gritó ante la multitud el presidente de la Asociación de familias de las víctimas, Pavlos Aslanidis, tras un minuto de silencio en memoria de los 57 muertos de este accidente ferroviario.

"Frente al intento de tapar" responsabilidades, "oponemos nuestra unidad y nuestra (...) determinación a no retroceder para que la verdad se conozca por fin", agregó el hombre.

Desde la isla de Creta hasta la de Corfú, se organizaron decenas de manifestaciones para conmemorar el accidente ferroviario más mortífero ocurrido en Grecia. Ningún tren ni ferry circula este sábado.

En Tesalónica, segunda ciudad del país, la marcha congregó a unas 25.000 personas, según la policía.

Al lugar del accidente, cerca de Tempe, en el centro del país, acudieron familiares y allegados de las víctimas, muchos llorando, para dejar coronas de flores blancas cerca de las vías de tren.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, que fue muy criticado en aquel entonces por su gestión del accidente, considerada "calamitosa", reconoció el sábado "las lagunas y los errores" del Estado.

El 28 de febrero de 2023, a las 23H22, en el valle de Tempe, un tren de mercancías chocó de frente con un tren que llevaba a unas 350 personas de Atenas a Tesalónica (norte).

Los griegos descubrieron entonces con espanto las fallas de seguridad de su red ferroviaria, afectada por años de mala gestión y sistemas de señalización vetustos.

La jefa de la Fiscalía europea, Laura Kövesi, afirmó que el accidente se hubiera podido evitar si se hubiera modernizado a tiempo el sistema de señalización con fondos de la UE.

Dos exmiembros del gobierno de Mitsotakis están siendo procesados pero, de momento, ninguno de ellos ha comparecido ante un tribunal.

Unas cuarenta personas, incluido el jefe de la estación que trabajaba esa noche, serán juzgadas a partir del 23 de marzo.