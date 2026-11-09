Francia investiga si los avisos de bomba están vinculados con "potencias extranjeras"

La justicia francesa investiga si los falsos avisos de bomba en aviones que surcaban su territorio están vinculados con "potencias extranjeras", indicó este sábado a AFP la fiscalía de París.

Las pesquisas buscan "encontrar a los autores de los correos electrónicos que divulgan esta información falsa con el fin de hacer creer a una destrucción peligrosa y su posible vínculo con potencias extranjeras", explicó el ministerio público.

Decenas de vuelos comerciales fueron objeto de alertas de bomba desde principios de semana en Europa. Algunos aviones tuvieron que ser desviados, escoltados por cazas, evacuados o registrados. Nunca se encontraron bombas.

Las reivindicaciones enviadas el jueves a los aeropuertos de Roma y Sofía procedían de "combatientes del Male State", una referencia que parecía aludir al nombre de un movimiento ultranacionalista ruso, pero su líder negó cualquier implicación.

Desde hace meses, los responsables europeos denuncian el aumento de las operaciones de desestabilización llevadas a cabo en beneficio de Rusia o de Irán, ya se trate de campañas de desinformación, sabotajes, ciberataques, etc.

Los servicios de inteligencia prevén desde hace varias semanas un recrudecimiento de estas campañas, especialmente por parte de Rusia, con el fin de influir en el apoyo europeo a Ucrania.