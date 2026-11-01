Francia investiga como “tentativa de asesinato” lanzamiento de cóctel molotov contra policía

La Fiscalía francesa abrió una investigación por tentativa de asesinato por el lanzamiento de un cóctel molotov contra las fuerzas de seguridad durante una manifestación del sábado en París, informaron el domingo a AFP fuentes judiciales.

Cientos de miles de personas se manifestaron en Francia por tercer sábado consecutivo en el marco de una nueva movilización contra el encarecimiento del coste de la vida, que al final de la jornada dio lugar a actos violentos en varias ciudades, entre ellas París.

Un total de 779 personas fueron detenidas en el marco de las protestas, informó el domingo el Ministerio del Interior, un número inferior a las 1.435 registradas el pasado sábado y a las 2.628 del 17 de octubre.

Además, 166 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos, frente a 267 el 24 de octubre y 1.144 la semana anterior.

El titular de Interior, Laurent Nuñez, calificó de “tentativa de asesinato” el ataque con cóctel molotov, en el que un agente resultó herido en París.

Las imágenes, entre ellas fotografías y vídeos de AFP, mostraron cómo una bomba artesanal explotaba a los pies de un agente de las fuerzas de seguridad en un barrio del este de París y le causaba heridas leves.

“Se lanzaron objetos explosivos contra una quincena de gendarmes y también contra policías”, detalló la Fiscalía.

La institución anunció el domingo la apertura de una investigación por “intento de homicidio contra personas con autoridad pública” y precisó que las denuncias iniciales deberían ser presentadas durante el día.

Si bien el estado de los heridos aún está siendo evaluado, indicó que entre las lesiones reportadas figuran quemaduras de segundo grado.

El gendarme alcanzado por el cóctel molotov relató en las cadenas de televisión informativas la quemazón que sintió y la “lluvia” de diversos proyectiles lanzados contra su unidad por un grupo “decidido”.

“En esta etapa no se ha detenido a ningún sospechoso en relación con el incidente”, señaló la fiscalía y añadió que se estaba trabajando para identificar a los responsables.

La líder de extrema derecha Marine Le Pen, favorita para las presidenciales del próximo año, afirmó en X que los autores de este ataque contra las fuerzas de seguridad deben ser “castigados con la máxima severidad”.