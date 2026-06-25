Internacionales

Francia intercepta un quinto petrolero de la flota fantasma rusa

Francia intercepta un quinto petrolero de la flota fantasma rusa
Una oficial de la Marina francesa observa con unos prismáticos el petrolero Deliver antes de interceptarlo por la sospecha de que pertenece a la flota fantasma rusa, una imagen de un vídeo grabado el 23 de junio de 2026 en aguas del mar Mediterráneo y divulgada el día 25 .
AFP
25 de junio de 2026

La Marina francesa detuvo a inicios de semana a un petrolero vinculado a la llamada flota fantasma rusa frente a las costas de la isla italiana de Sicilia, indicaron este jueves las autoridades francesas.

Desde septiembre, Francia abordó otros cuatros barcos que Rusia utilizaría para esquivar las sanciones occidentales a sus exportaciones de gas y petróleo, aunque navegan con banderas de otros países.

"El martes, la marina francesa abordó el petrolero Deliver mientras navegaba frente a la costa de Sicilia, en violación del derecho del mar", escribió Macron en la red social X.

El buque, que zarpó del puerto ruso de Primorsk y navegaba con bandera de Camerún, estaba siendo escoltado por la Marina francesa a una zona de fondeo para realizar más controles, según las autoridades marítimas.

"No permitiremos que la 'flota fantasma' eluda las sanciones y financie el esfuerzo de guerra de Rusia", declaró el presidente francés.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR