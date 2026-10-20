Flávio Bolsonaro, el heredero de la dinastía ultraderechista de Brasil

Flávio Bolsonaro se dice más moderado que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, pero su apellido y la promesa de relanzar las ideas del líder ultraderechista lo convirtieron en favorito en el balotaje de Brasil.

Menos dado a los exabruptos que su padre y con una sonrisa jovial, Flávio heredó su poderosa base conservadora, al tiempo que conquistó a votantes hartos del presidente izquierdista de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Superó por más de cinco millones de votos el resultado de su padre en 2022 y sorpresivamente se puso por delante de Lula en la primera vuelta el 4 de octubre.

"Verán a Jair Messias Bolsonaro poner la banda presidencial a su hijo", dijo Flávio a una multitud de más de 70.000 simpatizantes en São Paulo el domingo.

El senador promete liberar a su padre, que cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por intentar un golpe de Estado tras perder la reelección frente a Lula.

"Puede que yo sea más tranquilo, más dado a sonreír, más relajado y moderado. Pero tengo la sangre de un Bolsonaro", dijo el senador.

Sin salir de casa, Jair Bolsonaro ha estado presente en la campaña. Su imagen se vio en camisetas y carteles e incluso en un polémico video deepfake utilizado por Flávio.

"¡Vuelve, Bolsonaro!", coreó la multitud en São Paulo el domingo.

Flávio contó que su padre estaba encantado con los resultados de la primera vuelta y "muy feliz de haber sido escuchado por la mayoría del pueblo".

Luego afirmó en una entrevista que un cargo para Jair en un eventual gobierno "no está en el radar", ya que él no se lo mencionó.

"Actúa como una reencarnación de su padre. No tengo dudas de quién tendrá la última palabra si resulta elegido", dijo el analista político Thomas Traumann a la AFP, en alusión al exmandatario.

- Estilo carioca y escándalos -

Nacido en el estado de Rio de Janeiro, Flávio es el mayor de los cinco hijos del expresidente y el que más se le parece físicamente.

Sus medio hermanos Carlos y Jair Renan son congresistas electos, al igual que su madrastra Michelle. Conforman una poderosa dinastía política, a pesar de sus diferencias públicas.

Flávio suele vestir traje y finas gafas, aunque para la campaña se enfundó a menudo la camiseta de la selección de Brasil, como hacía su padre.

Casado, padre de dos hijas y evangélico, cultiva una imagen de hombre devoto.

Es abogado y debutó en política a los 21 años como diputado estadual de Rio de Janeiro.

En campaña, mostró el estilo relajado y la jerga que distingue a los habitantes de la ciudad de Rio.

Durante su único debate con Lula hasta ahora, el presidente lo describió como un "malandro carioca".

En septiembre trascendió que el senador es investigado por corrupción y lavado de dinero vinculados a la financiación de "Dark Horse", una película sobre su padre.

Cuando era legislador en Rio, fue acusado de crear un esquema para quedarse con una parte de los sueldos de sus asesores, pero el caso fue archivado.

Sus detractores le achacan presuntos vínculos con las milicias de Rio, grupos paramilitares que controlan barrios populares, acusación que él niega.

-¿Dictadura?-

Sus discursos se centran en ataques a Lula y promesas de mano dura contra el crimen y recortes del gasto público.

En videos de inteligencia artificial, se presenta como un héroe al rescate de Brasil a bordo de un caza. En uno de ellos, su avatar dispara contra narcotraficantes en una lancha.

Flávio dice que estrechará lazos con Estados Unidos y sus mítines han incluido banderas estadounidenses y muñecos inflables de su aliado Donald Trump.

Sin embargo, es difícil saber cuáles son sus convicciones.

Criticó ferozmente una propuesta de Lula de reducir la semana laboral, pero terminó votando a favor en vísperas del balotaje. También se ha esforzado más que su padre por cultivar el voto femenino.

En una biografía de su padre que escribió en 2017, Flávio muestra un lado más reaccionario.

Defendió el golpe militar de 1964 en Brasil como una intervención necesaria para impedir una toma del poder por los comunistas.

También describió el régimen militar, que duró hasta 1985, como un "periodo que algunos gustan de llamar dictadura".

Tuvo elogios para el coronel condenado por tortura Carlos Alberto Brilhante Ustra, a quien calificó de "héroe nacional" y "hombre recto y de principios" que ayudó a preservar la democracia.