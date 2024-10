Fiscal de Venezuela pone en duda el accidente de Lula y lo acusa de "engaño" para un veto en los BRICS

Tarek William Saab, fiscal general venezolano, puso en duda el accidente doméstico que sufrió el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y lo acusó de usar el hecho como "coartada" y "engaño" para impedir el ingreso de Venezuela a los BRICS.

"Fuentes directas y cercanas desde Brasil me informan que el presidente Lula da Silva manipuló un presunto accidente para usarlo así de coartada con el fin de no asistir a la reciente Cumbre de los BRICS, y que tal versión no fue otra cosa que un engaño para perpetrar el veto contra Venezuela", dijo en un comunicado en redes sociales.

El presidente brasileño canceló por recomendación médica su viaje a Rusia para la cumbre de los BRICS tras sufrir un accidente doméstico que le ocasionó una herida en la parte posterior de la cabeza.

Tres días después del accidente, el equipo médico indicó que el mandatario se encontraba "estable" y "apto" para trabajar.

A la cita en Rusia acudieron de forma presencial representantes de la cancillería brasileña quienes, según Venezuela, impidieron que se sumaran como miembros activos a los BRICS.

"Lo que corrió con mucha fuerza como rumor, lamentablemente parece corroborarse con un video difundido el día de ayer, donde se ve al presidente Lula sano, en uso de sus facultades y actuando con total cinismo (...) Lula reapareció sonriente e ileso, quedando en evidencia que utilizó dicho 'accidente', para mentirle a Brasil, a los BRICS y al mundo entero, hecho por el que debería ser investigado", dijo Saab.

El gobierno de Venezuela consideró el veto a los BRICS como una "agresión". El excanciller y asesor de Lula, Celso Amorim, dijo en tanto que el veto tenía que ver con una "ruptura de confianza".

Según Amorim, Maduro prometió a Lula difundir el escrutinio detallado de la elección del pasado 28 de julio en la que fue proclamado como presidente reelecto entre denuncias de fraude. A la fecha, la autoridad electoral no lo ha publicado, como manda la ley.