Filipinas convoca al embajador chino por una "amenaza"

Filipinas convocó el lunes al embajador de China en Manila después de que este afirmara que su país "ganaría fácilmente" un conflicto entre ambas naciones, lo que llevó a senadores locales a pedir su expulsión.

La disputa surge tras una serie de incidentes entre los militares y las guardias costeras de estos países vecinos en zonas del mar de China Meridional.

Pekín reivindica la mayor parte de esta vía navegable estratégica, pese a un fallo internacional que dictaminó que su reclamo carece de fundamento legal.

La secretaria de Asuntos Exteriores, María Teresa Lázaro, expresó al embajador Jing Quan la "grave preocupación y firme objeción del país ante su declaración pública del 15 de octubre de 2026, que transmitía una amenaza de uso de la fuerza", informó la cancillería en un comunicado.

"El Departamento se reserva el derecho de tomar las medidas diplomáticas adicionales que considere necesarias", añadió la cartera.

Lázaro dijo a Jing que sus comentarios eran "provocativos e inaceptables", precisó.

La polémica frase del representante chino tuvo lugar después de que el secretario de Defensa filipino, Gilberto Teodoro, tildara a Pekín de "alborotador" regional.

En respuesta, Jing dijo a los periodistas la semana pasada que Manila debería "sentirse afortunada" de tener un vecino como China.

"Si quisiéramos recurrir a la fuerza, podríamos ganar fácilmente. Pero no, no elegiremos la fuerza, y amamos la paz", reaccionó tras pronunciar un discurso en una escuela de Manila.

Estas declaraciones llevaron a varios políticos, entre ellos al menos dos senadores en ejercicio, a exigir la expulsión del embajador.

Este lunes, Pekín lamentó que "algunas personas en Filipinas exageren maliciosamente los temas relacionados con China y socaven las relaciones entre China y Filipinas".

"La parte filipina debería frenar de manera efectiva las palabras y acciones irresponsables de ciertos políticos", declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, en una conferencia de prensa.

Horas antes, la oficina del senador filipino Erwin Tulfo presentó una resolución en la que pedía que Jing fuera declarado persona non grata.

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