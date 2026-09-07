Experto advierte de desafío "sin precedentes" en rescate en Nepal

Rescatistas que participan en la búsqueda de sobrevivientes en varios túneles tras las mortales inundaciones del norte de Nepal enfrentan dificultades inéditas, advirtió el lunes el experto australiano Arnold Dix.

La catástrofe por el colapso de un glaciar el 26 de agosto en la frontera entre China y Nepal mató al menos 1.385 personas y más de 5.500 están desaparecidas en ambos países.

Cientos de trabajadores de plantas hidroeléctricas están desaparecidos.

"Enfrentamos algo que yo nunca había visto", afirmó en redes sociales Dix, presidente de la Asociación Internacional de Túneles y Espacios Subterráneos.

"No es un rescate, sino múltiples potenciales rescates que se desarrollan al mismo tiempo en lugares diferentes, cada uno con sus propios peligros e incertidumbres y vidas que quizás aún puedan ser salvadas", expresó.

Nepal tiene previsto celebrar el lunes un día nacional de duelo acorde con los rituales hindúes.

Las tareas de rescate continúan "con el mismo impulso que teníamos el primer día", afirmó a la AFP Raja Ram Basnet, portavoz del ejército de Nepal.

"Nuestro foco está en la búsqueda y rescate en tres niveles, en el suelo, por aire y en los túneles. Nos estamos asegurando de que nadie quede atrás", sostuvo.

El rescate de tres trabajadores del interior de los túneles -dos nepalíes el viernes y un chino el sábado- alentaron las esperanzas de hallar más sobrevivientes.

Expertos extranjeros, algunos de China, India y Corea del Sur, apoyan a los equipos nepalíes en el recate.

"Se nos evalúa no solo por las vidas que salvamos, sino por las vidas que nos negamos a abandonar", sostuvo Dix, quien asesoró a India en la búsqueda de 41 hombres atrapados durante 17 días en el colapso de un túnel en 2023 en el estado de Uttarakhand.