Europeos y Estados Unidos abordan garantías de seguridad para Ucrania

Aliados europeos de Kiev y altos emisarios estadounidenses se reunieron este martes con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en París, donde se espera que anuncien que Washington liderará el monitoreo de un cese del fuego en Ucrania en caso de acuerdo con Rusia.

La cumbre de la llamada "Coalición de Voluntarios", aliados de Kiev, se celebra pese a que no hay señales de una tregua, casi cuatro años después del inicio del conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Los participantes deben abordar las garantías de seguridad para Ucrania en caso de un alto el fuego y, según un proyecto de declaración final visto por AFP, Estados Unidos lideraría un "mecanismo de supervisión y verificación" del mismo, con participación europea.

Washington se compromete además a "apoyar" una fuerza multinacional liderada por Europa --desplegada en Ucrania tras un eventual alto el fuego-- "en caso de" un nuevo ataque por parte de Rusia, agrega el borrador, que, según fuentes diplomáticas, podría sufrir aún cambios.

Representantes de 35 países, incluidos 27 jefes de Estado o de gobierno, llegaron este martes a París para mostrar la "convergencia" entre Washington, Kiev y sus aliados europeos sobre las garantías de seguridad para Ucrania, según la presidencia francesa.

La captura el fin de semana por fuerzas estadounidenses del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado del ruso Vladimir Putin, ha inquietado a varios países europeos y representa un posible nuevo elemento de tensión transatlántica.

El presidente estadounidense, Donald Trump, envió a emisario especial, Steve Witkoff, y a su yerno Jared Kushner a la reunión de la coalición, lanzada el año pasado por Francia y Reino Unido.

El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió previamente con su par ucraniano.

También se anunció la asistencia a la reunión de la Coalición del primer ministro británico, Keir Starmer, y de sus pares alemán, Friedrich Merz; italiana, Giorgia Meloni; y español, Pedro Sánchez.

- "Alinear" posiciones -

Algunos miembros de la coalición tienen como objetivo enviar una fuerza multinacional para disuadir cualquier futuro ataque ruso si la guerra desatada por la invasión de Ucrania en febrero de 2022 culmina en un alto el fuego.

Pero no se ha alcanzado ningún acuerdo de tregua ya que ambas partes siguen enfrentadas sobre un eventual reparto del territorio para poner fin a la guerra.

Kiev dijo en los últimos días que el acuerdo estaba listo "al 90%", pero Rusia, que ocupa alrededor del 20% de Ucrania, presiona para obtener el control total de la región oriental del Donbás como parte del pacto.

Ucrania considera que ceder terreno envalentonará a Moscú y advirtió que no firmará un acuerdo de paz que no impida que Rusia vuelva a invadirla.

Moscú también ha dicho reiteradamente que se opone a cualquier presencia de tropas de la OTAN sobre el terreno en Ucrania para supervisar un cese de hostilidades.

En este contexto, los líderes europeos se esforzaron además por no condenar categóricamente la operación estadounidense que desembocó en la captura de Maduro el fin de semana, al tiempo que expresaban su incomodidad por las implicaciones para el derecho internacional.

Antes de viajar a París, el primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que el objetivo de la reunión era "estrechar y alinear las posiciones europeas y estadounidenses" para conseguir que "los rusos se tomen en serio la cuestión del cese del fuego y la paz".

Un consejero de Macron aseguró el lunes que la nueva reunión era la culminación de los esfuerzos emprendidos tras la llegada de Trump a la Casa Blanca para evitar "que Estados Unidos abandone a Ucrania".

Para preparar el terreno, asesores de seguridad de 15 países --entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania--, así como representantes de la OTAN y de la Unión Europea, se reunieron en Kiev durante el fin de semana, con Witkoff participando de forma virtual.

