Europa se debate con los incendios, que castigan con dureza a Bélgica

Europa vive este domingo otra jornada difícil con un gran incendio en una zona de difícil acceso en Bélgica y llamas en una isla griega del mar Egeo sacudida por fuertes vientos.

Estos han sido los principales desarrollos en las últimas horas:

- 3.000 ha quemadas en Bélgica

Cerca de 3.000 hectáreas han ardido en un parque natural del este de Bélgica, en lo que es ya uno de los peores incendios en la historia del país, según anunciaron las autoridades locales este domingo.

Más de un centenar de bomberos intentan desde el viernes controlar las llamas en Hautes Fagnes, una zona muy apreciada por los senderistas.

De momento no resultó alcanzada ninguna vivienda, pero hubo evacuaciones preventivas en dos localidades cercanas.

"Las condiciones siguen siendo complejas. Pese a su escasa intensidad, los vientos han cambiado de dirección en varios momentos de la noche", indicaron las autoridades de la región francófona de Valonia.

Lo escarpado del paraje está complicando mucho las tareas, al punto que los bomberos no pudieron de momento ni acceder a la zona donde se originó el fuego.

Bélgica activó el sábado el mecanismo europeo de asistencia mutua y confía en que los equipos aéreos de Países Bajos, Suecia y República Checa la ayuden a controlar este gran incendio.

- Incendio en una isla griega del Egeo

Un fuego se declaró el sábado de tarde en la isla de Skyros, donde un centenar de bomberos luchan contra las llamas apoyados por 11 aviones, cinco helicópteros y una veintena de vehículos.

Los vientos son particularmente fuertes, lo que hizo que la noche fuera difícil.

En declaraciones al canal público ERT, el alcalde de la isla, Kyriakos Antonopoulos, indicó que hubo que "evacuar por precaución" la zona del pueblo de Pefko.

Skyros cuenta en tiempos normales con 3.000 habitantes, pero en verano atrae a numerosos turistas, tanto griegos como extranjeros.

- Evolución favorable en las Landas francesas

Desde el jueves, unas 1.700 hectáreas han ardido en un bosque de pinos de las Landas francesas (suroeste).

Este domingo "la situación evoluciona de manera más bien favorable", según el prefecto Gilles Clavreul, gracias a las bajada de las temperaturas, con una previsión de 28 grados por la tarde, frente a los 40 °C registrados cuando empezó el incendio. Unos 550 bomberos están trabajando en la zona actualmente.

En las Ardenas, un centenar de hectáreas han ardido desde el sábado por la mañana, algo "inédito en la historia reciente" de este departamento del noreste de Francia, según el vicedirector local de los bomberos, David Gouzou.

Según la prefectura, la situación en este momento es "más favorable".

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