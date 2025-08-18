"Estoy plantando comida, no odio": Lula envía un recado a Trump desde su jardín

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se dirigió este sábado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un video grabado en un jardín de su residencia en el que afirma estar "plantando comida y no plantando violencia ni odio".

En medio de una crisis diplomática y comercial con la mayor potencia mundial, Lula sembró una semilla de uva, uno de los productos brasileños afectados por los aranceles punitivos de Trump, en el Palacio de la Alvorada y compartió el momento en un video grabado por la primera dama, "Janja" da Silva.

"Espero que algún día usted pueda visitar (el palacio presidencial) y podamos conversar para que pueda conocer el verdadero Brasil", le dice Lula a Trump en el video, publicado en su cuenta de X.

"Esto es un ejemplo. Estoy plantando comida y no plantando violencia ni plantando odio", agrega el mandatario brasileño.

A comienzos de agosto, Trump le impuso a muchos productos de Brasil aranceles del 50%, entre los más altos del mundo. Justificó la decisión alegando que la justicia de ese país adelanta una "caza de brujas" contra su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista contra Lula en 2022.

Los gravámenes afectan varias exportaciones clave de la primera economía latinoamericana como café, frutas y carne.

Además, Estados Unidos sancionó al juez a cargo del proceso de Bolsonaro y a otros siete magistrados de la Corte Suprema.

Lula ha expresado respaldo al tribunal supremo y prometió "defender (...) la soberanía del pueblo brasileño".

Bolsonaro conocerá su veredicto entre el 2 y el 12 de septiembre. De ser hallado culpable se expone unos 40 años de prisión.