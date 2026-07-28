España y Francia combaten a contrarreloj los incendios antes de otra ola de calor

Los bomberos de España y Francia viven horas críticas este martes para contener incendios forestales de proporciones históricas que han convertido en un infierno la vida de miles de personas, antes de la llegada de una nueva ola de calor.

Días de angustia dieron paso a un optimismo moderado en las últimas horas en ambos países, que suman más de 120.000 hectáreas quemadas en estos fuegos, cientos de casas destruidas y cientos de miles de habitantes y turistas desalojados.

El Gobierno español mantiene desde la semana pasada la emergencia nacional ante algunos de los peores incendios forestales de la historia, que arden en la región de Madrid, las provincias aledañas de Ávila y Toledo y en Castellón, en el este del país.

"Hoy podemos estar un poco más tranquilos", pero "estamos en unas horas críticas, hablamos de un momento fundamental en el que es necesario trabajar para adelantarse a la llegada de una nueva ola de calor", declaró este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la televisión pública.

Los servicios meteorológicos de los dos países prevén un aumento de las temperaturas, acompañado de viento y brisas que podrían avivar de nuevo el brasero.

En Aldea del Fresno, a 50 km al oeste de Madrid, decenas de habitantes hacían cola en sus coches con la esperanza de recibir el visto bueno de la Guardia Civil para volver a sus casas.

No dejan pasar "por el humo, dicen que hay mucho humo y que ni con mascarilla se puede respirar", declara Galia Borisova, una empleada doméstica de 55 años, que tuvo que dejar atrás a sus animales y lleva muy mal "cómo están".

Los árboles que bordean la carretera hacia esa localidad fueron pasto de las llamas. Troncos carbonizados y la vegetación quemada, cubierta de cenizas, mostraban la intensidad del incendio, observó un periodista de AFP.

- Luz al "final del túnel" -

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, consideró este martes que el país empieza a ver la luz al "final del túnel", aunque quedan "horas especialmente complejas" por delante.

Algunos evacuados ya han podido regresar a sus casas y negocios, a veces reducidos a cenizas.

"Hemos perdido todo", declaró a la AFP María Ángeles Cañete, de 54 años.

Junto con su esposo, era dueña del camping Pantano del Burguillo, en Ávila, y de otro cercano. "No tenemos nada".

En Francia, el megaincendio que arrasó 42.000 hectáreas (unas dos veces la ciudad de Buenos Aires) en el suroeste, cerca de Burdeos, está "estabilizado", pero el aumento previsto de temperaturas lo puede agravar.

Las autoridades desalojaron este martes a otras 4.000 personas de alojamientos turísticos de Lacanau, que engrosan la lista de 220.000 evacuados desde el 22 de julio por este incendio, el peor desde 1949.

Desde enero ardieron 92.000 hectáreas en el país, un récord en 20 años, según datos satelitales del sistema europeo EFFIS. Para España, la cifra se eleva a 207.000 hectáreas desde comienzos de año, muy cerca del máximo histórico.

En ambos casos, los fuegos son consecuencia de la mayor inflamabilidad de los bosques y la vegetación por la sequía y a las olas de calor excepcionales que se suceden desde junio, fruto del cambio climático.

- "Gran trauma" -

En Arès, a 30 km de Burdeos, Jérôme Elies, al frente de un negocio de alquiler de bicicletas, hace cuentas y las perspectivas son sombrías.

"Creo que estoy aproximadamente a 25.000 euros de pérdida", lamenta.

El fuego se detuvo a cincuenta metros del establecimiento pero los turistas han hecho las maletas y las cancelaciones se suceden.

El éxodo de turistas "ha arruinado la temporada", lamenta Carole Maret, creadora de joyas. "Habrá muchas quiebras", augura.

En el país se ha creado una ola de solidaridad.

"Todo el mundo está igualmente sumido en un gran trauma", explicó Jean-Luc Gleyze, presidente del departamento de Gironda, la región vinícola donde se encuentra Burdeos.

Bajo una carpa o dentro de camiones de comida, varias personas cortaban el lunes cebollas y zanahorias para los platos que preparan para los bomberos y afectados por la tragedia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció el lunes que "las próximas semanas serán duras".

La oposición critica su balance en materia de seguridad civil a tan sólo unos meses de elecciones, previstas en abril y en las que la extrema derecha parte como favorita en los sondeos.

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