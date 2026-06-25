España reporta 212 muertes atribuibles a la ola de calor entre el domingo y el miércoles

Al menos 212 fallecimientos registrados entre el domingo y el miércoles en España pueden atribuirse a la ola de calor que azotó el país esos días, estimó el Instituto de Salud Carlos III de Madrid.

A modo de comparación, según estos datos, en 2025 murieron 98 personas en esos cuatro días.

Estas estimaciones se basan en un sistema llamado "MoMo" (Monitorización de la Mortalidad), que recopila a diario el número de fallecidos en España y calcula la desviación de la mortalidad respecto a la mortalidad previsible según las series históricas registradas.

También tiene en cuenta factores como las temperaturas que da la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El jueves, ninguna región de España estaba ya en alerta naranja o roja por calor, según Aemet.

Antes de eso, el lunes (28,17 °C de media) y el martes (28,08 °C) fueron los días más calurosos registrados en España en un mes de junio desde 1950, según anunció el miércoles la Aemet.

El año pasado, el mes de junio de 2025 fue el más caluroso jamás registrado, de acuerdo con sus datos.

Según el Ministerio de Sanidad español, entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre de 2025 se atribuyeron 3.832 muertes al calor en el país.

España, uno de los países más afectados por el cambio climático en Europa, está acostumbrada a las temperaturas extremas, pero desde hace unos años se enfrenta a una multiplicación e intensificación de las olas de calor, con muy pocos respiros en todo el verano.