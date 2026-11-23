El máximo líder de Los Tiguerones, una banda del narcotráfico implicada en el asalto de un canal de televisión en 2024, fue capturado en España y expulsado a Ecuador, informó el lunes el ministro de Interior.

Willian Alcívar, alias "Negro Willy" o "Comandante Willy" comandó el grupo que en 2024 irrumpió en el canal TC Televisión y amedrentó a los periodistas.

El asalto fue transmitido en vivo, en medio de la ola de violencia que desataron organizaciones del narcotráfico.

Con chaleco antibalas, casco y las manos esposadas, Alcívar llegó en la madrugada al puerto de Guayaquil (suroeste) y será trasladado a una cárcel de máxima seguridad.

El hombre había viajado a España donde fue capturado en octubre de 2024, pero la justicia de ese país lo liberó porque no prosperó un proceso de extradición a Ecuador.

Sin embargo, fue recapturado el domingo porque tenía pendiente "una orden de expulsión que no se había ejecutado", dijo el ministro del Interior, John Reimberg, a periodistas.

Según el jefe de la cartera, "Negro Willy" fue capturado por la policía española, en coordinación con la de Ecuador, en la ciudad de Tarragona, cuando estaba de vacaciones con una mujer.

A su llegada a Ecuador, la Fiscalía le formuló cargos a Alcívar por "reclutamiento de menores con fines delictivos".

También es investigado por "terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, sicariato", agregó Reimberg.

El presidente Daniel Noboa señaló que el cabecilla de Los Tiguerones "exigía hasta 200 mil dólares mensuales en extorsiones y atacaba viviendas y negocios" en Ecuador.

Noboa dirige una política de mano dura contra bandas del narcotráfico enfrentadas entre sí y aplica constantes estados de excepción, especialmente en la zona costera.

A pesar de todas estas medidas, 2025 fue el año más violento en Ecuador, que registró más de 9.100 homicidios, 51 por cada 100.000 habitantes.

El primer semestre de 2026, el país reportó más de 4.100 muertes violentas.