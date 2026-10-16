España e Italia retirarán los controles fronterizos impuestos por la crisis migratoria de Ceuta

España e Italia pondrán próximamente fin a los controles fronterizos que instauraron en agosto en medio de una disputa diplomática vinculada a la crisis migratoria en Ceuta.

Según fuentes diplomáticas, los jefes de gobierno de ambos países, Pedro Sánchez y Giorgia Meloni, acordaron suspender estas medidas al margen de una cumbre europea celebrada el jueves y viernes en Bruselas.

La tensión se desencadenó a principios de agosto, cuando Roma pidió excluir a España del espacio Schengen, la zona europea de libre circulación.

El gobierno italiano denunció entonces las "impactantes imágenes" de migrantes llegando al enclave español de Ceuta y anunció la imposición de controles fronterizos a los viajeros procedentes de España.

Madrid reaccionó con dureza a la decisión, acusando a Roma de caer en la demagogia, y respondió estableciendo controles a los viajeros procedentes de Italia.

De acuerdo con el pacto alcanzado en Bruselas, Italia prolongará una semana más los controles aplicados a los viajeros provenientes de España para que expiren al mismo tiempo que las medidas adoptadas por Madrid, según fuentes gubernamentales italianas.