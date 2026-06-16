Envían a juicio al dueño de la discoteca que colapsó en República Dominicana

Un tribunal de República Dominicana resolvió el lunes mandar a juicio al dueño de la discoteca Jet Set, cuyo colapso el año pasado dejó más de 200 muertos, entre ellos el popular cantante de merengue Rubby Pérez.

El 8 de abril de 2025, el techo del club Jet Set, en Santo Domingo, se derrumbó durante un concierto de Rubby Pérez, con un saldo de 236 fallecidos.

Antonio Espaillat, dueño de la discoteca y su hermana Maribel, administradora, fueron arrestados por homicidio involuntario, pero luego puestos en libertad condicional tras pagar una fianza de 842.500 dólares.

El cargo de homicidio involuntario conlleva una pena de tres meses a dos años de cárcel.

El movimiento justicia Jet Set, que representa víctimas y familiares, ha pedido una recalificación jurídica del caso como "homicidio voluntario con dolo eventual".

Sin embargo, el juez Raymundo Mejía dijo previo a anunciarse la decisión de ir a juicio, que no se puede "equiparar" una conducta de negligencia con un homicidio intencional.

"No hay dolo eventual en un derrumbe donde incluso una de las imputadas estuvo ahí adentro y le cayó el techo y no se puede equiparar a una conducta donde un ciudadano realiza disparos a una multitud", indicó.

"La justicia no es para venganza", agregó, al señalar que su deber es apegarse a la ley.

El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, adelantó que irá al juicio "a buscar el máximo que permite la ley de pena en este tipo de casos".

La decisión del magistrado causó malestar entre algunos de los familiares presentes en la audiencia que se pudo seguir en una transmisión en directo.

"Aquí no se espera nada con esa maldita gente (...) Qué abuso más grande", comentó a la AFP Rafael Navarro, cuya hija de 33 años falleció en el Jet Set.

Alcide Acosta, quien perdió a su hermano y cuñada en el colapso de la estructura considera que el tribunal está "parcializado".

"Vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando", aseguró Acosta, de 40 años.

La fecha del inicio de juicio aún no ha sido informada.