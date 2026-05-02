Enfrentamientos y detenidos en la marcha por el Día del Trabajo en Chile

La policía de Chile realizó varias detenciones en medio de enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes durante las marchas por el Día Internacional del Trabajo, las primeras del presidente ultraderechista José Antonio Kast.

Los incidentes se produjeron en los alrededores de la Universidad de Santiago, cuando un grupo de encapuchados, convocados por la Central Clasista de Trabajadores, lanzaron piedras y palos a la policía, que respondió con gases lacrimógenos y chorros de agua.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la mayor multigremial del país, realizó una marcha paralela en la que no se produjeron incidentes.

La policía no dio datos de participación ni del número de detenidos.

"Estamos acá defendiendo para no retroceder. (Kast) está gobernando para los superricos y poderosos de este país", afirmó a la AFP Vivían Pino, dirigente de un comité de vivienda de 29 años.

Kast asumió el 11 de marzo y ordenó reducir un 3% el gasto de todos los ministerios.

Su gobierno propone, además, una reforma económica que incluye bajar del 27% al 23% el impuesto a la renta de las empresas y una rebaja transitoria del IVA a viviendas nuevas, entre otras medidas.

Según Kast, estas reformas romperán el "ciclo de estancamiento" económico en que se encuentra la economía chilena, pero la oposición de izquierda sostiene que sólo beneficiarán a los "más ricos".

Al cierre de la marcha, el secretario general de la CUT, Eric Campos, fustigó las reformas del gobierno de Kast.

"El problema del diálogo del Gobierno es que lo hace sobre una ideología que fracasó: que, para crecer, hay que bajar impuestos a los más ricos y reducir derechos sociales", dijo Campos.