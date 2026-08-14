Emiratos denuncia un ataque de Irán contra dos petroleros en el estrecho de Ormuz

Emiratos Árabes Unidos denunció el viernes un ataque de Irán contra dos buques afiliados a la compañía estatal petrolera Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) mientras cruzaban el estrecho de Ormuz.

Este paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos está bloqueado de facto por Irán desde el comienzo de la guerra, desatada el 28 de febrero por ataques israeloestadounidenses contra la república islámica. De su lado, Estados Unidos ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes.

"Emiratos Árabes Unidos condena y denuncia enérgicamente el ataque hostil iraní que tuvo como objetivo dos buques afiliados a ADNOC mientras atravesaban el estrecho de Ormuz, sin que se haya informado de heridos", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí en un comunicado.

Abu Dabi pide a Irán "reabrir por completo y sin condiciones el estrecho de Ormuz a fin de preservar la seguridad regional y mantener la estabilidad de la economía y del comercio mundiales".

El ataque tuvo lugar el jueves por la noche, según la agencia WAM, que cita a la compañía.

Antes del inicio de la guerra en Oriente Medio, una quinta parte del petróleo mundial transitaba por el estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo —en cuyas orillas se encuentra Emiratos— con el océano Índico.

Teherán exige ahora una autorización a los buques y pretende eventualmente cobrar tasas de servicio, a lo que Washington se opone firmemente.

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el miércoles que Estados Unidos tenía un control "total" del estrecho de Ormuz, una afirmación calificada el jueves de "mentiras" por el ejército iraní.