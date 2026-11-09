Embajador de Israel recuerda la Kristallnacht y pide combatir intolerancia

En memoria de la Noche de los Cristales Rotos, el pogromo ocurrido el 9 y 10 de noviembre de 1938 en la Alemania nazi, cuando fueron destruidas sinagogas, comercios y viviendas judías, el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, envió un mensaje en el que honra a las víctimas, advierte sobre el peligro devastador del antisemitismo y afirma que esta amenaza no es solo contra los judíos, sino contra la dignidad humana y los valores democráticos.

”Como embajador de Israel en Panamá, al recordar la Kristallnacht (Noche de los cristales rotos) honramos la memoria de las víctimas y reafirmamos un compromiso sagrado: jamás guardar silencio ante la intolerancia. Aquella noche de 1938 demostró el peligro devastador del antisemitismo cuando se deja crecer libremente”, dijo Cohen.

El diplomático señaló que “hoy, para el pueblo judío e Israel, este recuerdo es una advertencia viva. El antisemitismo no es solo una amenaza contra los judíos, sino contra la dignidad humana y los valores democráticos. Combatirlo activamente es vital”. Afirmó que “solo la educación, la memoria histórica y la firmeza moral garantizarán que el odio no vuelva a triunfar y que el “Nunca Más” sea una realidad universal”.