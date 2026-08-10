El sindicato de prensa venezolano denuncia una agresión a una periodista en el inicio del diálogo político

El sindicato de periodistas de Venezuela se reunió este viernes con la delegación opositora que mantiene un diálogo político con el gobierno interino para denunciar actos de censura contra una reportera local en el inicio de las negociaciones, informó el gremio en redes sociales.

La denuncia ocurre un día después de que el gobierno interino de Venezuela y miembros de la oposición sostuvieron la primera sesión de diálogo, auspiciado por Estados Unidos, que apunta hacia una transición política y a eventuales elecciones.

La primera jornada estuvo marcada por el hermetismo y restricciones a la prensa, con acceso únicamente para fotógrafos.

El proceso arrancó sin la presencia de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y siete meses después de la captura del mandatario Nicolás Maduro en un operativo estadounidense.

La periodista Deisy Martínez, del medio local Efecto Cocuyo, denunció que cuerpos de seguridad del Estado confiscaron sus equipos y discutieron sobre detenerla. La dejaron ir luego de borrar las imágenes que tomó, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

El gremio, que también menciona restricciones a la prensa, elevó el reclamo a la delegación opositora en un encuentro previo a la segunda jornada de negociaciones este viernes.

"Sus integrantes expresaron que rechazan lo ocurrido y se solidarizan con el gremio", informó en X el sindicato.

"Insistimos en la necesidad de garantizar transparencia y acceso oportuno, libre y sin discriminación de periodistas y medios a las actividades vinculadas con el proceso de diálogo", agregó la organización.

El segundo encuentro presencial entre gobierno y oposición transcurre en condiciones similares de restricción a los medios. Las delegaciones sesionarán todos los días hasta el 12 de agosto.

El SNTP entregó a la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, un documento en el que pide "avanzar en la construcción y restitución de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa".

De acuerdo con el Colegio Nacional de Periodistas, al menos 134 agresiones contra la prensa se registraron desde enero, cuando Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina, cuyo gobierno está bajo fuerte presión de Washington.

Entre las agresiones hay 23 detenciones arbitrarias, 24 actos de intimidación, 12 actos de eliminación de material y la deportación de 15 corresponsales.