El saldo de muertos por el incendio en Hong Kong sube a 159 tras la inspección de todas las torres

El balance del peor incendio en Hong Kong en décadas ascendió este miércoles a 159 muertos tras la inspección de todas las torres afectadas en el complejo residencial siniestrado, informó la policía.

El fuego estalló el miércoles pasado en el conjunto habitacional Wang Fuk Court del distrito norte de Tai Po y provocó el incendio de un edificio residencial más mortífero ocurrido en el mundo desde 1980.

"Hemos encontrado 159 cadáveres, de los cuales 140 han sido identificados de forma preliminar", aseguró el comisario de policía Joe Chow en una conferencia de prensa, describiendo la información como un "compendio provisional" tras la finalización de los registros en el complejo.

Afirmó que la cifra podría revisarse, ya que los agentes habían encontrado "lo que parecen ser huesos humanos" que requieren pruebas forenses.

Entre los fallecidos hay al menos 91 mujeres y 49 hombres. La víctima más joven es un bebé de un año y la mayor tenía 97 años, añadió Chow.

Las autoridades aseguran que las llamas se propagaron rápidamente a través de las mallas plásticas que cubrían los andamios de bambú instalados para las obras y que no cumplían las normas de resistencia al fuego.

El gobierno hongkonés anunció el martes la creación de un "comité independiente" dirigido por un juez para investigar las causas y la policía ha detenido a 15 personas sospechosas de homicidio involuntario.