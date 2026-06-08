El Reino Unido denuncia interferencias en la democracia tras un comentario de Vance

El gobierno británico denunció este viernes a "quienes intentan interferir" en la democracia después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, condenara la forma en que gestionó el asesinato de un estudiante blanco, Henry Nowak, a manos de un hombre sij.

"Hemos visto a personas que intentan interferir en nuestra democracia y buscan avivar la división en nuestras calles", afirmó en un comunicado un portavoz del primer ministro Keir Starmer en un comunicado.

Insistió en que la familia de Nowak dejo claro que no quiere que la muerte de su hijo "se utilice para crear más división, odio o tensión".

El comunicado de Downing Street fue publicado después de que Vance vinculara en X el asesinato con lo que él llamó el declive de la civilización causado por la migración masiva.

"Henry Nowal murió de la misma manera en que muere la civilización: abandonado, esposado por autoridades que ni confiaron ni se preocuparon por él, y acusado de crímenes de odio que no cometió", dijo Vance en X. "Su asesinato es tan trágico como indignante", añadió.

Henry Nowak, de 18 años, fue apuñalado por Vickrum Digwa, un hombre sij de 23 años, cuando regresaba de una fiesta en Southampton, en la costa sur de Inglaterra, el 3 de diciembre de 2025.

Nowak fue esposado por la policía mientras yacía herido. En un video se le oye decir con voz débil: "No puedo respirar".

El caso ha sido muy politizado en el Reino Unido.

Un juez condenó el lunes a Digwa a al menos 21 años de cárcel por el asesinato del joven y por mentir a la policía diciendo que el estudiante había proferido insultos racistas.

"Hoy debería seguir vivo, y lo estaría si las últimas generaciones de élites europeas se hubieran mantenido firmes frente a las políticas de autodesprecio y la invasión masiva de migrantes, muchos de los cuales desprecian a Occidente y a quienes lo aman", añadió Vance.