El pueblo andaluz que corrió para asistir a las víctimas del accidente ferroviario en España

Cuando las sirenas de las ambulancias y los autos policiales interrumpieron la tranquila tarde de domingo en un pequeño pueblo de Andalucía, en el sur de España, Manuel Muñoz supo que algo grave había pasado, y no se lo pensó: corrió a ayudar.

"Lo primero que hicimos fue irnos al centro de aquí (...), empezamos a traer agua, mantas, todo lo que pudimos", explicó a AFP en Adamuz, la localidad cordobesa más próxima al lugar del grave accidente ferroviario ocurrido la víspera que dejó, de momento, 39 fallecidos y más de 120 heridos.

Muñoz, un trabajador de una fábrica de aceite de 60 años, fue uno de los muchos vecinos que acudieron a prestar ayuda mientras los servicios de emergencia trasladaban a las víctimas desde el lugar del desastre hasta el pueblo, ayudando a descargar las furgonetas que traían suministros.

Él se mantuvo cooperando hasta que el despliegue de asistencia se hizo más grande, a medida que se conocía la magnitud de la tragedia.

"Nos fuimos ya porque estábamos entorpeciendo la labor de los profesionales", agregó.

Normalmente tranquilo, este municipio andaluz de 4.000 habitantes rodeado de olivares rebosaba, sin embargo, de actividad este lunes, situado de repente en las portadas de los medios nacionales e internacionales tras la colisión de dos trenes de alta velocidad no muy lejos de aquí.

Decenas de periodistas recorrían las calles del pueblo, a la espera de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, compareciera ante los informadores desde la caseta municipal, donde todavía se amontonaban las pilas de mantas donadas la noche anterior.

Adamuz "es un pueblo que es solidario", describió Mariana Costa, orgullosa de cómo sus vecinos no dudaron en lanzarse a llevar ropa, mantas, agua y comida caliente a los supervivientes de una de las peores catástrofes ferroviarias del siglo XXI en Europa.

Al ver lo ocurrido, un supermercado incluso decidió abrir al inicio de la noche para repartir pan, bocadillos y bebidas, según contó esta ama de casa de 65 años y subrayó que "los vecinos respondieron maravillosamente" a la tragedia.

"Hoy todo el pueblo tiene un poco la moral baja, porque (...) el accidente es muy fuerte", indicó. "Estoy encantada de vivir aquí, es un pueblo tranquilo, se vive bien. Esto no puede ser", lamentó.

- "Muy mal" -

El alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, también quiso homenajear a los vecinos, "que se volcaron desde el primer momento", poniendo a disposición de las personas que salían aturdidas de los trenes alimentos, mantas, herramientas e incluso vehículos.

"Todo lo que había al alcance nuestro, estuvo a disposición de este fatal accidente", explicó durante una rueda de prensa junto a Sánchez y al presidente de la región de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.

Adamuz mostró "algo que es muy propio de Andalucía, que es la solidaridad, que al final lo que define la ternura de un pueblo como el nuestro", destacó de su lado Moreno.

Los elogios no servían, sin embargo, de mucho consuelo para los vecinos, que todavía luchaban por asimilar la catástrofe de la que les había tocado ser testigos.

"Hemos estado todos muy mal, la verdad. Nos sentimos muy raros", confesó Sonia, una empleada de limpieza de 49 años que prefirió no dar su apellido.

"Que conozcan el pueblo porque ha sucedido esto... Ojalá fuera porque ha tocado la lotería o porque algo de alegría, pero esto es... Es que no nos lo terminamos de creer, la verdad", indicó.