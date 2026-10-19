El primer ministro neerlandés y su pareja esperan un bebé mediante gestación subrogada

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, y su pareja, el argentino Nicolás Keenan, anunciaron este lunes que esperan un bebé gracias a la ayuda de una donante de óvulos y una madre sustituta.

"Una personita muy especial está en camino. Nos vemos en 2027, pequeño", publicó la pareja en Instagram junto a una fotografía en la que sostienen una ecografía.

El partido político de Jetten, D66, informó en un comunicado que el embarazo fue posible gracias a una pareja de amigos neerlandeses que ya tienen hijos.

"No existe ninguna forma de gestación subrogada comercial. La madre sustituta y la donante de óvulos son personas conocidas por Jetten y Keenan", indicó el partido.

"Están encantados de poder ayudar a cumplir de esta manera el deseo de los dos futuros padres de tener un hijo".

"Estamos inmensamente agradecidos de que, gracias a dos mujeres maravillosas, tengamos ahora la oportunidad de hacer realidad nuestro sueño", declaró Jetten en el comunicado.

El primer ministro y su pareja, un jugador profesional de hockey sobre césped, están comprometidos desde 2024.

"La gestación subrogada nos parece una forma muy especial de ayudar a que el sueño de nuestros queridos amigos se haga realidad", afirmó Lisa, la madre sustituta, citada en el comunicado.

La legislación neerlandesa solo permite la gestación subrogada no comercial, es decir, aquella en la que la mujer que lleva el embarazo no recibe remuneración por hacerlo.