El primer ministro de Canadá promete una investigación "exhaustiva" del incendio en una base militar

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, prometió el lunes una investigación "exhaustiva y rápida" sobre las circunstancias del incendio que hace dos días provocó la muerte de cuatro soldados en una base militar del oeste del país.

El fuego se desató el sábado durante un entrenamiento en la base Wainwright, ubicada en la provincia de Alberta. Sus causas se desconocen por el momento y las circunstancias de la muerte de estos soldados siguen sin respuesta.

"Cincuenta investigadores están en el lugar. Nos aseguraremos de que cuenten con todos los recursos necesarios para completar su trabajo de manera exhaustiva y rápida", declaró Carney ante el Parlamento federal en Ottawa, donde los diputados guardaron un minuto de silencio.

"Había un incendio en la zona de entrenamiento. Impulsado por violentos vientos, el fuego avanzó casi un kilómetro en menos de un minuto hasta el lugar donde se encontraban reunidos los soldados. Aún se desconoce la causa inicial del incendio", prosiguió Carney.

Según un balance comunicado el domingo, cuatro soldados murieron en este incendio y otros 39 resultaron heridos, 19 de gravedad.

La base militar, ubicada a unos 200 kilómetros de la ciudad de Edmonton, recibe periódicamente ejercicios de entrenamiento con militares de países de la OTAN.