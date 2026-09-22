El presidente surcoreano aboga por congelar el programa nuclear de Corea del Norte

Estados Unidos debería buscar una congelación, en lugar de la eliminación inmediata, del programa nuclear de Corea del Norte y ofrecer a cambio un alivio de las sanciones, afirmó el presidente surcoreano en una entrevista con el diario The New York Times.

Desde que asumió el poder en junio de 2025, el mandatario Lee Jae Myung ha dado un giro a la postura de su predecesor de línea dura, Yoon Suk Yeol, y ha ofrecido al Norte, país dotado de armas nucleares, conversaciones sin condiciones previas.

Pyongyang aún no ha respondido a sus ofertas.

A pesar de las sanciones de larga data de la ONU, Corea del Norte ha consagrado en su legislación su condición de "potencia nuclear" y sus dirigentes han declarado en repetidas ocasiones que su arsenal atómico es permanente e irreversible.

Pyongyang también se ha asegurado el respaldo de Rusia, además del de su aliado tradicional, China, lo que reduce cualquier beneficio de reanudar las relaciones diplomáticas con el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Creo que hay un valor significativo en un intercambio entre las sanciones —que, de todos modos, no son particularmente efectivas— y detener el desarrollo de nuevas armas nucleares y tecnología de misiles balísticos intercontinentales", dijo Lee en la entrevista publicada el lunes.

"Buscar la desnuclearización en las circunstancias actuales", dijo Lee al periódico estadounidense, lo único que garantiza es que "no se logrará nada".

El presidente surcoreano había dicho anteriormente que congelar las capacidades nucleares de Pyongyang en los niveles actuales, mediante la suspensión de la nueva producción y la prevención de la importación de materiales nucleares, sería en sí mismo "un logro".

Los críticos sostienen que tal enfoque corre el riesgo de aceptar tácitamente a Corea del Norte como un Estado con armas nucleares, al tiempo que permite que Pyongyang obtenga un alivio de las sanciones sin renunciar en última instancia a su arsenal.

Trump se reunió con el líder norcoreano Kim Jong Un en tres ocasiones durante su primer mandato, pero la diplomacia finalmente se estancó después de que una cumbre de 2019 en Hanói no lograra llegar a un acuerdo sobre el alivio de los castigos ni sobre lo que Pyongyang ofrecería a cambio de la desnuclearización.