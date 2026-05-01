El presidente peruano atribuye en parte la Segunda Guerra Mundial a los judíos y genera una condena diplomática

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, afirmó que Alemania inició la Segunda Guerra Mundial "en parte por culpa de los judíos", una declaración calificada de "absurda" y "antisemita" el miércoles por las embajadas de Alemania e Israel en Lima.

Las declaraciones se dieron el martes por la noche durante un discurso ante empresarios por los 138 años de la Cámara de Comercio de Lima, en el que Balcázar aludió al libro del filósofo español Antonio Escohotado "Los enemigos del comercio".

"Cómo es que Alemania fue empujada a una guerra también por culpa, en parte, de los judíos, porque controlaban todos los bancos, todo el comercio y hacían usura", afirmó el presidente peruano.

Las embajadas de Israel y de Alemania señalaron, en un comunicado conjunto, que la afirmación del mandatario "es absurda, históricamente insostenible y viola la memoria de millones de ciudadanos judíos alemanes asesinados por los nazis".

"El Holocausto no puede ser trivializado (...) Debemos rechazar todas las formas de antisemitismo" y por ello "esperamos que el presidente Balcázar se retracte de sus declaraciones", añadieron.

La presidencia peruana lamentó en las redes sociales que las declaraciones "hayan generado una percepción equívoca sobre el pueblo judío", pero evitó retractarse y subrayó que los dichos "reflejan la opinión del escritor" español, fallecido en 2021.

"El Estado peruano ha sostenido consistentemente que el fanatismo nazi fue la causa de aquella deflagración bélica y culpable del imperdonable genocidio del pueblo judío", señaló la presidencia.

La comunidad judía de Perú repudió también las declaraciones de Balcázar y denuncio que se trata "de argumentos de oscuros tiempos medievales" que culpan a las víctimas de su propio holocausto.