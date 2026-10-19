El presidente egipcio, Al Sisi, se compromete a dejar el cargo al concluir su mandato en 2030

El presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, declaró el sábado que no buscará permanecer en el cargo cuando expire su actual mandato en 2030, calificando el asunto como "totalmente zanjado".

Sisi, un exgeneral de 71 años que asumió la presidencia en 2014, hizo estas declaraciones durante una ceremonia de graduación en la Academia Militar Egipcia, ubicada en la Nueva Capital Administrativa, uno de sus megaproyectos estrella.

El mandatario afirmó que la Constitución egipcia "no se modificará", al dirigirse a los graduados y los funcionarios del Estado en esta extensa ciudad erigida al este de El Cairo.

"El período que nos lleva hasta 2030 marcará el final de mi mandato como presidente del Estado, si es que sigo con vida. Esto está completamente zanjado y no habrá discusión al respecto", afirmó.

La carta magna egipcia, aprobada en 2014 tras el derrocamiento militar del fallecido presidente islamista Mohamed Morsi en 2013, limitaba originalmente los mandatos presidenciales a dos períodos de cuatro años.

Sin embargo, las enmiendas constitucionales validadas en un referéndum de 2019 extendieron los mandatos presidenciales de cuatro a seis años e incluyeron disposiciones transitorias que permitieron a Sisi postularse para un mandato adicional.

El exgeneral fue reelegido en 2023 para una presidencia de seis años que culminará en 2030, pero críticos y figuras de la oposición han especulado sobre la posibilidad de nuevas reformas que podrían perpetuarlo en el cargo más allá de 2030.

El líder sostuvo este sábado que el período previo a 2030 serviría para preparar a una nueva generación de líderes y que la Academia Militar capacitaría a cientos de futuros funcionarios, ministros y candidatos presidenciales en el arte de gobernar y el liderazgo.

Durante sus 12 años en el poder, Sisi ha supervisado un ambicioso programa de desarrollo impulsado por el Estado y centrado en megaproyectos. Según los opositores, este ha dependido en gran medida de préstamos, contribuyendo a una mayor presión económica sobre el país.

La presidencia de Sisi también ha sido objeto de críticas constantes de las organizaciones internacionales de derechos humanos por las restricciones impuestas a la oposición, la sociedad civil y la libertad de expresión.