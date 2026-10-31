El presidente de Polonia convoca a consultas de emergencia por crisis institucional

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, convocó este sábado conversaciones de crisis con representantes de los partidos políticos después de un espectacular enfrentamiento en torno al Tribunal Constitucional, que enfrenta al gobierno centrista con la derecha nacionalista.

La policía polaca se desplegó el viernes por la noche alrededor de la Corte Constitucional en Varsovia después de que se anunciara la suspensión del jefe del tribunal, en medio de una disputa entre la derecha nacionalista que lo nombró y el actual gobierno centrista.

Nawrocki interrumpió en pleno vuelo una visita a Senegal y regresó a Varsovia de urgencia.

Tras reunirse en el palacio presidencial con el suspendido presidente de la Corte Suprema, Zbigniew Kapinski, se dirigió a su sede, sitiada por manifestantes y los agentes.

Según imágenes de la televisión local, atravesó en medio de una multitud el cordón de policías equipados con escudos y cascos para llegar al máximo órgano judicial del país.

Decenas de policías antidisturbios bloqueaban el acceso al edificio a los numerosos simpatizantes del partido nacional-conservador Derecho y Justicia (PiS, oposición) reunidos frente a él, constató un periodista de la AFP.

Estos simpatizantes llevan varias semanas manifestándose para apoyar a los jueces, nombrados por la derecha nacionalista cuando estaba en el poder.

El gobierno del primer ministro centrista Donald Tusk quiere su destitución, mientras que Nawrocki los defiende.

"Es un golpe de Estado del primer ministro Donald Tusk (...). Está pisoteando nuestros derechos constitucionales", denunció ante la AFP uno de los manifestantes, Tomasz Zaleski.

A lo largo de la noche se unieron a ellos figuras de la derecha radical y de la extrema derecha.

La policía informó que detuvo a tres personas después de que intentaran ingresar al recinto.

Considerado por la UE como demasiado dependiente del poder político, el Constitucional fue una de las manzanas de la discordia entre la UE y los nacionalistas entre 2015 y 2023, ya que estos últimos defienden la legislación polaca sobre la del bloque.

Desde su regreso al poder en 2023, Tusk, exjefe del Consejo Europeo, promete resolver la crisis. Por ahora en vano, dado que el presidente obstaculiza las nominaciones de su gobierno a la corte.