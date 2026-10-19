El PMA dejará de ayudar a medio millón de personas en Gaza por falta de fondos

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunció este lunes que se ve obligado a reducir sus operaciones humanitarias en Gaza ante la falta de recursos, lo que equivale a 500.000 personas desatendidas cada mes en este territorio devastado por la guerra.

Debido a "la escasez de financiación (...), medio millón de personas perderán el acceso a la ayuda" alimentaria, lamentó la organización de la ONU en un comunicado.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, lanzada en respuesta al ataque del movimiento islamista Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, la población del enclave vive "en condiciones humanitarias extremadamente difíciles", pese a la tregua iniciada hace un año.

"Son decisiones que debemos tomar para garantizar que nuestros recursos (...) duren el mayor tiempo posible", explicó a la AFP Shaun Hughes, director del PMA en los territorios palestinos, desde las oficinas en Beit Hanina, un barrio de Jerusalén Este.

"No es el momento" de "apartar la mirada de lo que ocurre en Gaza", agregó el responsable, al precisar que cerca de 1,4 millones de personas -de un total de 2,1 millones- "siguen en situación de inseguridad alimentaria aguda y necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir".

En agosto de 2025, un organismo de la ONU, el Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés), había declarado la situación de hambruna en Gaza, algo que Israel calificó de "mentiras".

En diciembre, Naciones Unidas anunció que el territorio ya no se consideraba en situación de hambruna, gracias al alto al fuego que había entrado en vigor dos meses antes y al aumento de la ayuda humanitaria.

Desde entonces, el PMA ha podido intensificar la asistencia, ayudando a entre 1,5 y 1,8 millones de personas cada mes.

"Esto ha sido un salvavidas. Pero ahora, en lugar de poder mantener y ampliar esa ayuda, nos vemos en realidad obligados a reducirla", dijo Hughes. "Y no es porque no tengamos acceso humanitario para distribuir alimentos, sino porque no contamos con financiamiento".

- Raciones reducidas -

Además de disminuir el número de beneficiarios de las ayudas, el PMA también deberá reducir a la mitad las raciones que distribuye.

Las familias que reciben asistencia alimentaria obtendrán ahora un paquete de alimentos -en lugar de dos- y una bolsa más pequeña de harina de trigo, según informó el organismo.

El número de comidas calientes servidas diariamente pasará de 250.000 a 150.000, mientras que la ayuda monetaria distribuida a 75.000 familias para comprar alimentos disminuirá de 1.250 a 750 séqueles (de 400 a 240 dólares) al mes.

El PMA está financiado tanto por gobiernos como por donantes privados. La institución sufrió una fuerte caída de sus recursos, entre otras cosas después de que el presidente estadounidense Donald Trump volviera al poder y recortara drásticamente las contribuciones a las agencias de la ONU, así como la ayuda bilateral.

La agencia afirma que necesitará alrededor de 450 millones de dólares durante los próximos seis meses para sus operaciones en Gaza y Cisjordania, pero en 2026 ha recibido aproximadamente la mitad de la financiación habitual destinada a los territorios palestinos.

En septiembre, la agencia también redujo a la mitad el número de beneficiarios de la ayuda en Cisjordania, territorio que Israel ocupa desde 1967, pasando de 400.000 a 200.000.