El partido oficialista encabeza las elecciones legislativas en Marruecos

El Partido Autenticidad y Modernidad (PAM, centroderecha), integrante de la actual coalición de gobierno, encabeza las elecciones legislativas de Marruecos con 97 escaños, según los resultados preliminares anunciados este miércoles por las autoridades.

La Agrupación Nacional de los Independientes (RNI), que lidera la coalición saliente, es segunda con 66, una baja de 30 escaños desde las anteriores votaciones, de 2021, según los resultados que divulgó el ministro del Interior, Abdelouaf Laftit.

Le sigue su socio de alianza, el Partido del Istiqlal, con 65 de 395 puestos en el Parlamento.

En la oposición, el Partido de la Justicia y del Desarrollo (PJD islamista) aparece con 54, el triple de sus escaños en el Legislativo saliente, después de una campaña centrada en la lucha contra la corrupción.

La votación se caracterizó por la escasa participación, de apenas 38,08%, la más baja en 20 años, en un contexto de rechazo a la clase política y de preocupación por el desempleo y la desigualdad en el país del norte africano.