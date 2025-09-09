El partido gobernante en Japón nombrará a su nuevo líder y futuro primer ministro el 4 de octubre

El Partido Liberal Demócrata (PLD) de Japón, en el gobierno, nombrará el 4 de octubre a su nuevo líder, que previsiblemente ocupará el cargo de primer ministro, después de que el domingo Shigeru Ishiba anunciase su dimisión.

La formación conservadora anunció que el 22 de septiembre se convocarán elecciones dentro del PLD y que "el recuento de votos se realizará el 4 de octubre".

Ese día, se nombrará al nuevo presidente del PLD, que debería convertirse en primer ministro, pues la formación es la fuerza política más importante en el Parlamento.

Entre los favoritos figuran la nacionalista radical Sanae Takaichi, exministra de Seguridad Económica, y el ministro de Agricultura Shinjiro Koizumi, hijo de un ex primer ministro.

El nuevo presidente del PLD será designado por 295 diputados en el Parlamento y otros 295 miembros del partido, confrontado a un fuerte descontento de la población por varios escándalos.

Una vez elegido, el nuevo jefe del PLD tendrá que recibir la aprobación de las dos cámaras del Parlamento para convertirse en primer ministro.

El actual primer ministro, Shigeru Ishiba, que llegó al poder hace menos de un año, anunció el domingo su renuncia, lo que podría sumir al país en un nuevo periodo de incertidumbre, en un contexto de inflación galopante y tras los aranceles impuestos por Estados Unidos a sus exportaciones.