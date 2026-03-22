El partido del canciller alemán se enfrenta a una batalla electoral regional

El partido conservador CDU del jefe de gobierno alemán Friedrich Merz se enfrenta a una batalla electoral regional este domingo en el estado occidental de Renania-Palatinado, actualmente gobernado por los socialdemócratas de centroizquierda.

Estos comicios, los segundos en un año electoral cargado, enfrentan directamente a los dos socios del gobierno federal: los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Merz y los socialdemócratas del SPD del vicecanciller Lars Klingbeil.

En tercer lugar en las encuestas se encuentra la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que supone una amenaza para ambos en varias elecciones regionales previstas en septiembre en el este de Alemania, otrora comunista.

Sea cual fuere el resultado, uno de los dos partidos, la CDU o el SPD, saldrá debilitado este domingo.

Renania-Palatinado, una región fronteriza con Francia, es un bastión socialdemócrata dirigido por el SPD desde hace 35 años. Pero el estado podría inclinarse a la derecha según los sondeos de opinión, que dan una ligera ventaja a la CDU.

Una victoria, incluso ajustada, sería una señal positiva para Merz, también presidente del partido en un momento delicado por la erosión de su popularidad y por haber perdido otra elección regional, frente a los Verdes, a principios de marzo en Baden-Wurtemberg.

Merz, al frente de Alemania desde mayo, ha tenido un comienzo de año difícil por la lentitud de las reformas económicas.

Los conflictos dentro de su coalición con el SPD tampoco ayudan.

En este contexto, el candidato conservador en Renania-Palatinado, Gordon Schneider, de 50 años, hizo un llamado a rebajar los conflictos a nivel federal porque "perjudican la causa".

Para los socialdemócratas un revés constituiría una nueva bofetada, después de la debacle en Baden-Wurtemberg, donde el SPD cayó a un nivel históricamente bajo (5,5%).

Sobre todo porque en otro de sus feudos, Mecklemburgo-Pomerania Occidental (este), las encuestas dan una amplia ventaja a la extrema derecha en las elecciones de septiembre.