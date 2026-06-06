El partido de ultraderecha italiano Futuro Nazionale duplica su número de diputados

Futuro Nazionale (FN), partido italiano de extrema derecha fundado en febrero por el general retirado Roberto Vannacci, anunció el sábado que cuenta ya con ocho diputados, tras cuatro incorporaciones a las puertas de las elecciones legislativas de 2027.

Dos de los nuevos miembros proceden de la Liga, el partido antiinmigración dirigido por el viceprimer ministro italiano Matteo Salvini, y los otros dos del partido de centroderecha Forza Italia.

"Mientras que algunos ya nos habían descartado como un fenómeno pasajero, Futuro Nazionale sigue creciendo", declaró en las redes sociales.

Fundado por Vannacci, quien ensalza las raíces romano-cristianas de Italia, al tiempo que denigra a los migrantes, las feministas y las personas LGBTQ+, Futuro Nazionale desafía al gobierno ultraconservador italiano en su propio terreno y complica las esperanzas de reelección de la primera ministra Giorgia Meloni.

El FN podría, por lo tanto, desempeñar un papel importante en las elecciones de 2027, fragmentando el voto de la derecha.

Las encuestas publicadas esta semana le otorgan alrededor del 4,5% de la intención de voto, un apoyo que proviene en gran parte del electorado de la Liga.

El partido de Meloni sigue siendo el más popular, con alrededor del 28% de la intención de voto, pero el apoyo al FN avanza de forma constante y busca acortar la distancia con la Liga, a la que se le atribuye un 6% aproximadamente.

Giovanni Orsina, politólogo de la Universidad Luiss de Roma, no espera que el FN supere el 3% o 4% de los votos, pero incluso ese resultado "podría decidir la victoria o la derrota de la coalición de derecha", declaró a la AFP.