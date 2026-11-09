El papa visita hogar para personas con discapacidades, un tema sensible en Argentina

Miles de personas esperan este lunes en las afueras de Buenos Aires para saludar al papa León XIV a su paso hacia un hogar de caridad donde viven 410 adultos con discapacidad, para una visita en medio de un sensible debate en Argentina sobre la ayuda estatal para este sector de la población.

León XIV llegó el domingo a Argentina procedente de Uruguay, primera etapa de una gira que terminará en Perú. En su primer discurso en Buenos Aires pidió que el crecimiento llegue a los más necesitados y se respete a quienes piensan distinto, un mensaje de peso ante el presidente Javier Milei, que arremete contra críticos y cuyo ajuste la Iglesia cuestiona por su dureza.

Desde la madrugada, familias y grupos de amigos se apostaron con sillas a ambos lados del camino que recorrerá el pontífice en Claypole, al sur de Buenos Aires. A las puertas del Cottolengo Don Orione, la gente se abraza y agita banderas argentinas y del Vaticano, mientras una banda alterna canciones religiosas con rezos desde el escenario de un parque vecino.

Ana Trucco, estudiante de 22 años, cuenta que se acercó a la fe al leer las encíclicas de Francisco. "Hay que estar siempre pensando en los más humildes de nuestra patria que hoy están siendo tan abandonados", dijo a la AFP. "Que venga el Papa León con el legado de Francisco a hablarle a esa gente, me parece importantísimo".

Los recortes del gobierno de Javier Milei en la atención a las personas con discapacidad han sido uno de los focos de protesta contra su política de ajuste desde que asumió en diciembre de 2023.

Tras negociaciones en las que participó la Iglesia católica, el oficialismo y la oposición acordaron un proyecto para garantizar el financiamiento de las prestaciones. Diputados lo aprobó en octubre y aún debe votarse en el Senado.

En el Cottolengo, León XIV pronunciará unas palabras y se reunirá al aire libre con los residentes y el personal del hogar. Dos residentes darán su testimonio antes de que el papa tome la palabra e imparta la bendición.

En este humilde barrio de la periferia de Buenos Aires, algunos vecinos convirtieron sus casas en puestos improvisados de venta de comida o banderas con el rostro de León XIV.

En el barrio porteño de Palermo, donde oficiará una misa, miles hacían fila desde temprano para ingresar, entre ellos muchas familias con niños. Grupos de fieles llegaron en autobuses organizados por sus parroquias. En algunas esquinas, jóvenes con guitarras animaban la espera con cantos y palmas.

"Lo que más nos hace falta es unión, estamos tan divididos", dijo al borde del llanto Soledad Troncoso, una jubilada de 67 años que llegó desde Wilde, en la periferia sur, con su hermana y varios vecinos. "Que su palabra perdure, que traiga bendición a esta patria donde se sufre tanto".