El papa recibe a uno de los principales defensores de los católicos LGBT+

León XIV "espera seguir la idea de apertura del papa Francisco hacia las personas LGBTQ", declaró el lunes a AFP uno de los principales defensores de los fieles homosexuales en la Iglesia católica, tras ser recibido en el Vaticano.

Esta audiencia privada de unos 30 minutos "fue muy calurosa, receptiva, amigable y tranquila", confió el sacerdote estadounidense James Martin, que participará el fin de semana próximo en una peregrinación de las personas LGBT+ al Vaticano en el marco del Jubileo, "Año santo" de la Iglesia.

"El mensaje que recibí de su parte es que espera seguir la idea de apertura del papa Francisco hacia las personas LGBTQ", agregó.

En los 12 años de pontificado, el papa argentino, defensor de una Iglesia "abierta a todos", aumentó los gestos de apertura hacia los fieles LGBT+, sin que se modifique la doctrina católica.

Su decisión a fines de 2023 de autorizar las bendiciones de parejas del mismo sexo provocó críticas en el campo conservador, especialmente en África y Estados Unidos.

"No abordamos ese tema", informó el padre Martin.

El papa Robert Francis Prevost no ha hablado públicamente sobre ese texto desde su elección el 8 de mayo.

Pero el papa peruano estadounidense "expresó su deseo de perpetuar la herencia de Francisco, que incluye también la sinodalidad. Y la sinodalidad, es escuchar a todo el mundo, inclusive las personas LGBTQ", subrayó el padre Martin, que era cercano del papa argentino.

El encuentro fue oficialmente anunciado por el Vaticano, sin detalles respecto a su contenido.

James Martin participará el viernes y sábado en Roma en una peregrinación de católicos LGBT+ inscrita en el calendario oficial del Jubileo.