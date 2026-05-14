El paciente estadounidense con síntomas de hantavirus da negativo en la prueba

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron el miércoles que un paciente que había mostrado síntomas leves de hantavirus dio negativo y se mantiene en una unidad de biocontención en el estado de Georgia.

Este paciente es una de las 18 personas que están siendo monitoreadas en centros médicos de Estados Unidos después de haber sido evacuadas del crucero MV Hondius, el foco del brote de hantavirus.

Durante una rueda de prensa de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las autoridades también aclararon que otro paciente, del que los funcionarios habían dicho que había dado un resultado "ligeramente positivo" por hantavirus, estaba a la espera de las conclusiones de una prueba adicional.

"La prueba inicial que recibimos provenía del extranjero y sus resultados fueron inconclusos", dijo David Fitter, gerente de incidentes de los CDC para la respuesta al hantavirus.

Ese paciente se encuentra en una unidad de biocontención del Centro Médico de la Universidad de Nebraska.

Hay otras 15 personas asintomáticas en una unidad de cuarentena en ese mismo centro.

Varios estados de Estados Unidos están rastreando a otras personas que habían desembarcado previamente del crucero o que pudieron estar expuestas.

A nivel mundial, tres personas han muerto y siete han sido confirmadas con hantavirus, enfermedad que normalmente está vinculada a los roedores.

Las autoridades sanitarias han recalcado que el riesgo más amplio para la salud pública derivado del brote es bajo.