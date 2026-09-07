El Niño podría dejar en inseguridad alimentaria a millones de personas en Latinoamérica, advierte la ONU

La sequía provocada por el fenómeno climático de El Niño podría dejar sin suficientes alimentos a 16 millones de personas en América Latina, dijo este domingo a la AFP la directora regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas.

Este fenómeno meteorológico natural eleva las temperaturas superficiales en el Pacífico ecuatorial central y oriental, lo que tiene el poder de desencadenar cambios en los patrones de vientos, presión y lluvias de todo el planeta.

"En esta región (latinoamericana) hablamos de 16 millones de personas que probablemente van a sufrir inseguridad alimentaria como consecuencia del impacto de El Niño", señaló Lena Savelli, responsable del PMA para Latinoamérica y el Caribe.

"Es una situación bastante preocupante (...), puede ser uno de los fenómenos de El Niño más fuertes de la historia reciente", agregó la funcionaria de la ONU, quien llegó a Honduras para monitorear el impacto de la sequía.

Este país centroamericano mantiene desde agosto a casi el 80% de su territorio en alerta debido a la sequía agravada por el El Niño.

Otros países de la región como El Salvador y Panamá se han declarado en emergencia para enfrentar a este fenómeno.

"Para las familias que pierden sus cosechas, sus cultivos y sus medios de vida, el impacto durará bastante", advirtió Savelli.

Añadió que una de las regiones más afectadas por la actual sequía es el Corredor Seco Centroamericano, una franja árida que abarca principalmente partes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua y que es vulnerable a eventos climáticos extremos.

El PMA desplegó desde abril asistencia humanitaria en Latinoamérica por el El Niño con entrega de raciones de alimentos y apoyo financiero a los productores, pero "las necesidades van más allá de lo que tenemos en nuestros bolsillos", aseguró Savelli.

La Organización Meteorológica Mundial de la ONU alertó en septiembre que este fenómeno podría ser "el más potente" en cuatro décadas y que alcanzará su punto máximo hacia finales de este año, aunque sus repercusiones continuarán hasta bien entrado 2027.